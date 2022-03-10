В национальном парке «Таганай» начался капитальный ремонт дороги, ведущую к Черной скале. В течение месяца полоса отвода будет расчищена от кустарников и сухостоя. Затем тяжелая техника займется выравниванием профиля, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Капремонт решит многолетнюю проблему доступности одного из эколого-туристических комплексов «Таганая». Сейчас к Черной скале ведет пыльная грунтовка, где часто застревают туристические автобусы. Вскоре там появится твердое покрытие.

Губернатором Алексеем Текслером было принято решение выделить около 270 миллионов рублей на ремонт дороги от Златоуста до Черной скалы. Также там появится вело-пешеходная дорожка длиной 6,5 км. Ремонт планируется завершить к концу октября 2022 года. 

Ранее сообщалось, что с началом ремонта в нацпарк «Таганай» можно попасть через Магнитку.