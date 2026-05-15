На Таганае на две недели раньше срока появились строчки

Обычно грибница просыпается в конце мая — начале июня

На Таганае раньше обычного проснулись строчки обыкновенные. В народе их называют «слоновьи уши», «телячьи потроха», «сморжок», «торчок», «пестрица» и даже «гриб-мозг», рассказали в пресс-службе нацпарка.

Обычно они появляются в конце мая — начале июня, но в этом году грибница активизировалась на две недели раньше.

Микологи до сих пор спорят о его съедобности. В строчках содержится токсин гиромитрин — некоторые специалисты считают его опасным для здоровья. Другие утверждают, что яд разрушается при термической обработке.

В парке советуют не рисковать и не собирать строчки. Тем более, что на Таганае уже распустились первые листья на дубках — а это главный признак скорого появления белых грибов.