На Таганае медведи не могут залечь в спячку из‑за отсутствия снега

Он необходим для обустройства берлог

Обычно на территории национального парка «Таганай» уже в ноябре лежат сугробы снега. В этом году его почти нет даже в начале декабря. Из-за затянувшейся осени животные, которые впадают в зимнюю спячку, никак не могут уснуть, сообщили в нацпарке.

«Медведи, например, не могут обустроить берлоги. Сдвигу сезонов не рады и другие животные»,— отметили на Таганае.

Конечно, местами сугробы высотой до 20—40 сантиметров в нацпарке уже лежат. Например, на склонах гор и перевалах. Но из-за аномально высокой температуры снег очень плотный, а под сугробами может быть с полметра воды.

Для обитателей нацпарка «Зигальга» бесснежная зима тоже сплошная головная боль. Без него в норах холодно, и животным приходится углублять их. А на это уходит много энергии, которая лесным обитателям очень нужна зимой.

По прогнозам синоптиков, снег, местами сильный, ожидается в воскресенье, 7 декабря. Но прогноз на неделю — предварительный, и погодный сценарий может измениться.

Зато большинству челябинцев бесснежная и теплая зима нравится. «Как в Сочи», — говорят читатели ИА «Первое областное».