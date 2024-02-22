На Таганае и Иремеле заработали круглосуточные спаспосты

Спасатели готовы к любым непредвиденным ситуациям в горно‑таежной местности

На популярных туристических маршрутах нацпарка «Таганай» и природного парка «Иремель» в четверг, 22 февраля, начали работу посты спасателей, ориентированные на помощь туристам в непредвиденных ситуациях. До 25 февраля включительно они будут дежурить круглосуточно.

«Усиленный режим работы в выходные дни продиктован возрастающим потоком туристов со всей страны, которых в этом году горы встречают особенно сложными условиями. Высота снежного покрова и прогноз, не исключающий экстремально низких ночных температур, повышают риск возникновения непредвиденных ситуаций в горно-таежной местности. Оказать помощь в таких условиях возможно только при наличии опыта, специальной подготовки и техники повышенной проходимости, которые имеются у отрядов Поисково-спасательной службы Челябинской области», — говорится в сообщении.

Добавим, на маршрутах природного парка «Иремель» на дежурство заступили спасатели Усть-Катавского отряда, в нацпарке «Таганай» — Златоустовского.

Спасатели желают всем безопасного отдыха и напоминают, что залогом успешного завершения похода является тщательная и обдуманная подготовка перед выходом на природу.