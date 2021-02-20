На Таганае и Иремеле начали дежурить спасатели

Поисковые службы будут работать все выходные

Сегодня началось дежурство поисково-спасательной службы Челябинской области в национальном парке «Таганай» и природном парке «Иремель». Поводом стали не просто выходные дни, но и низкие температуры.

«Долгосрочные прогнозы погоды не радуют соскучившихся по теплу жителей Южного Урала — в праздничные дни на территории Челябинской области сохранится температура воздуха значительно ниже среднестатистической февральской. Тем не менее спасатели Златоустовского и Мобильного отрядов приступили сегодня к традиционному дежурству на двух спаспостах, которые будут работать до окончания праздничных выходных, т. е. до 23 февраля», — предупредили спасатели.

Прогулки одного дня продолжают привлекать большое число активных людей. Часто парки посещают жители соседних регионов, новички. Поисково-спасательные службы напоминают о необходимой регистрации на спасательном посту. Это поможет оперативно прийти на помощь в случае непредвиденных ситуаций и узнать о ЧП, даже если у туристов не будет возможности выйти на связь.

Спаспост в нацпарке «Таганай» дислоцируется в приюте «Гремучий ключ» и в поселке Тюлюк природного парка «Иремель».