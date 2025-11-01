На Таганае достроили дорогу к экотропе на Черной скале

Сроки сдачи объекта сдвигались

В нацпарке «Таганай» достроили дорогу, ведущую к экотропе до Черной скалы. Она была перекрыта несколько лет из-за ремонта, сообщили в пресс-службе парка.

Во время работ проезд до контрольно-пропускного пункта Черной скалы был организован через Кусу и поселок Магнитка. Ремонт дороги Златоуст — Магнитка протяженностью 7,7 километра начался еще в 2021 году. Завершить его планировали осенью 2022 года.

Длина экотропы на Черной скале — 1,6 километра. Она включает в себя три смотровые площадки, с которых можно увидеть Большой Таганай, Назменский и Урал-Тау. Эта экотропа появилась в 2012 году и стала первой в Челябинской области.