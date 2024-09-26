На Свердловском тракте идут дорожные работы, движение ограничено

На участке дороги перед «хитрым мостиком» укладывают новый асфальт

На Свердловском тракте образовалась большая пробка из-за ремонтных работ. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.



«Вчера вечером, по дороге с работы, я попала в эту пробку. И сегодня видела пост, водители пригородных маршрутов предупреждают пассажиров в соцсетях, что пригородные рейсы могут задерживаться из-за ремонта»,— рассказала ИА «Первое областное» жительница пригорода Челябинска.

Согласно картам «2ГИС», пробка начинается от поворота на ЧВВАКУШ, а заканчивается на повороте на «хитрый мостик».

Автор: Ксения Рындина