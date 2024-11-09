На свалке в Магнитогорске установили станцию для очистки фильтрата

Все работы по рекультивации завершат до конца года

Накануне, 8 ноября, в Магнитогорске на рекультивируемую свалку привезли станцию для очистки фильтрата. Она уже установлена, в ближайшее время эксперты будут ее тестировать. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

«Подключили все необходимое оборудование, будем проверять эффективность реагентов и анализировать полученную из фильтрата воду. Все мероприятия выполняются в соответствии с контрольными точками утвержденной дорожной карты»,— рассказал начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии Челябинской области Антон Буйло.

Все защитные слои на теле свалки уже уложены. В начале октября там завершили работы по устройству системы дегазации.

Рекультивация свалки находится на финишной прямой. Работы идут в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Включить магнитогорскую свалку в проект удалось благодаря поддержке правительства Челябинской области и министерства экологии. Объект получил федеральное финансирование на условиях софинансирования с регионом.