На свалке в Магнитогорске сделали систему дегазации

﻿Система собирает биогаз с полигона

На магнитогорской свалке завершена работа по устройству системы дегазации на теле полигона. Система служит для сбора биогаза, который потом сжигается.

«Ведем работы по устройству рекультивационных слоев. Это слои из нетканого синтетического материала, решетки и слой из щебня. Также делаем слой из мембраны, которую спаиваем между собой для предотвращения попадания внешних осадков», — говорит представитель подрядчика.

Рекультивация магнитогорской городской свалки близится к завершению. Работа стала возможной благодаря федеральному проекту «Чистый воздух». Включить рекультивацию свалки в проект удалось благодаря поддержке правительства Челябинской области и министерства экологии. Объект получил федеральное финансирование на условиях софинансирования с регионом.

«На сегодня работы вышли на финишную прямую. Подрядчик отлично справляется с заданием. Изменена геометрия свалки. Произошло переформатирование тела свалки, уложены все защитные слои, установлено оборудование по газоудалению. Все это происходит под контролем управления экологии города Магнитогорска, общественности Магнитогорска, Минэкологии региона», — рассказал депутат Законодательного собрания Михаил Махов.

Рекультивацию свалки в Магнитогорске обещают завершить к декабрю. До конца 2024 года объект введут в эксплуатацию.

Напомним, Челябинская область попала в список 12 регионов, где проходит эксперимент по квотированию вредных выбросов. Южный Урал — это единственный регион, который представлен в этом списке двумя городами — Челябинском и Магнитогорском.

Рекультивация свалки и прекращение ее деятельности в старом формате повлечет за собой значительное снижение выбросов вредных веществ в воздух Магнитогорска.