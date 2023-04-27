На субботниках в Челябинске собрали 120 тыс. мешков прошлогодней листвы

И это только во дворах жилых домов

Оператор по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» получил от управляющих компаний Челябинска заявки на вывоз 120 тыс. мешков с мусором, собранных во время субботников во дворах домов. Такие данные озвучил сегодня, 27 апреля, во время прямого эфире в Центре управления регионом директор производственного департамента ЦКС Игорь Петченко.

По его словам, большая часть собранных во время уборок территории отходов уже вывезена. Это свыше 98 тыс. мешков. Остатки отправятся на полигон захоронения до 1 мая.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что ЦКС сформулировал для управляющих компаний ряд условий, связанных с подготовкой образовавшихся во время субботников отходов к их вывозу мусоровозами. Регоператор попросил, чтобы листва, ветки и оттаявший из-под снега мусор были расфасованы в 120-литровые мешки, которые необходимо складывать рядом с мусорными контейнерами. Игорь Петченко отметил, что иногда это требование нарушается и уличный мусор смешивается с бытовыми отходами. Представитель ЦКС предупредил, что это может привести к повреждению сортировочного оборудования на полигоне ТБО в Полетаево.

Игорь Петченко также перечислил другие отходы, которые нельзя сваливать в мусорные баки. Это спилы деревьев, крупногабаритный и строительный мусор, а также автомобильные покрышки. Последние не только не относятся к бытовым отходам, но и вообще не подлежат захоронению, так как считаются вторсырьем.