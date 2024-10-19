На стыке наук. В челябинском лицее учат понимать беспилотники

В лицее № 67 состоялся большой интенсив по БПЛА

Ребята учатся летать. А также делать и понимать беспилотники. В челябинском лицее № 67, который в этом году стал региональной инновационной площадкой по направлению БПЛА, сегодня прошел грандиозный интенсив для школьников. Ради чего лицеисты не поленились прийти в школу в законный выходной — в нашем репортаже.

Пульты — самые настоящие, полеты — пока виртуальные. В лаборатории симулятора ребята получают первоначальные навыки управления дроном.

«Берем пульт, зажимаем ручки — они называются стики. Левый отвечает за обороты двигателей: подняли вверх — считайте, поддали газу, беспилотник летит быстрее, опустили вниз — медленнее, влево-вправо — это раз вороты. Теперь правая ручка — это крен: подняли стик — наш дрон наклонился вперед и полетел туда же, назад, соответственно, наклоняется и летит назад. Влево-вправо, дрон наклоняется вбок. Понятно? Вопросов нет? Давайте пробовать!» — приглашает лектор лаборатории симулятора, директор станции юных техников Копейска Иван Шмидт.

И вот уже школьники работают в симуляторе, их задача — за 10 секунд пройти предлагаемую трассу.

«Да это легко!» — подначивает тренер.

«Трудно, очень трудно, но интересно. Папа ведь работает», — шепчет Аня из 6-го „Б“.

«Давай, братиш, поехали-поехали», — бормочет ее сокомандник.

И таки у него получается вылететь из минуты. Рекорд школы на этом интенсиве – около 30 секунд.

«Это очень хорошо. А вообще, чтобы научиться летать на симуляторе, надо полгода тренировок, на настоящем дроне — год. Но мы тут все-таки больше не про спорт, а про развитие инженерных кадров для нашей страны, тем более что технология беспилотников находится на стыке сразу нескольких наук», — говорит Иван Шмидт.

Именно, подтверждают преподаватели лицея — учителя не только информатики, физики и математики, но и химии и биологии, географии и ОБЖ... БПЛА — это не только и не столько про полеты: там можно и программировать, и паять, и собирать, и раздавать...

Что касается профессий, то как правило, представления у школьников о том, где и кто может работать с дронами, достаточно ограниченные, говорят учителя. Для ликвидации пробелов организована лаборатория профессий. С ее спикером Ириной Вершининой ребята обсуждают сферы применения беспилотников, их плюсы, минусы и возможности. А потом придумывают свои способы использования:

«Одна группа предложила учителям запускать дрон во время контрольных, чтобы он облетал аудиторию и фиксировал, кто списывает или смотрит в чужую тетрадь. Предложили организовать доставку булочек прямо в класс, ну, или хотя бы освободить учеников от дежурства по столовой — чтобы запрограммированные дроны раскладывали приборы и расставляли посуду. Или если ученик забыл дома тетрадь, он мог бы отправить дрон домой, чтобы тот привез тетрадку и помог бы таким образом избежать двойки...» — рассказала Ирина Вершинина.

Еще одна группа делает самолетики. На первый взгляд, самые обычные. Ан нет! Вовсе они не такие, как, наверное, каждый складывал из газеты: и нос — тупой, и крыло — короче, и еще несколько не сразу уловимых отличий:

«Моделей самолетов, которые можно сложить из бумаги, на самом деле, огромное количество. Наш — за счет большей массы на носу (тупом! — прим. авт.) летит быстрее», — рассказывает педагог допобразования по БПЛА и робототехнике Махаббат Абилова.

По ее словам, бумажное авиаконструирование — начало начал.

«Дети должны понимать, что от толщины бумаги зависит способ складывания самолетика. Плюс надо продумать, как сложить модель, чтобы она полетела или дальше, или быстрее, или по заданной траектории. Есть самолетики, которые могут издавать звук при полете, а есть те, которые летят, как бумеранг», — объясняет молодой специалист.

Сама она может сложить из бумаги пять-шесть разных моделей. Вторая программа — это более сложные материалы: картон или, скажем, плексиглас, рассказывает учитель и демонстрирует квадрокоптер, который собрала сама. И ребята так тоже смогут.

Еще один мастер-класс по «рукоделию» — в соседней лаборатории. Но сначала — наглядный материал из «патентного бюро» природы. Школьников знакомят с азами бионики — науки на стыке биологии и технологий. Дети честно говорят: даже не задумывались, что прототипами самолетов-вертолетов-дронов были летучие мыши, стрижи, стрекозы, жуки, бабочки, колибри, а реактивные самолеты-амфибии, например, вдохновлены альбатросом. Следующая задача — сделать самолет, который летел бы в воздухе, как птица, затем, как все водоплавающие птицы, нырял бы в воду, а потом снова выныривал и продолжал полет. Пока это из области фантастики, ученые сейчас над этим работают. И вполне вероятно, эту задачу решит кто-нибудь из сегодняшних лицеистов.

Еще одна лаборатория посвящена материалам, из которых делают дроны:

«Понятно же, что дрон из фанеры не сделаешь — не полетит. Обсудили с ребятами, какими качествами должны обладать материалы для БПЛА, в частности, стеклопластик отличают не только дешевизна, но и такие характеристики, как, например, вибростойкость и низкая тепло- и энергопроводность», — рассказывает преподаватель биологии и химии Наталья Зимина.

А вот чем хороши эти его качества — вопрос к детям. И школьники доказывают, что умеют рассуждать:

«Вибростойкость — это чтобы крылья не разрушались, радиопрозрачность — чтобы не засекли радары, низкая электропроводность — чтобы не электризовался при полете, а невысокая теплопроводность — чтобы не нагревался и мог работать при любых погодных условиях», — говорит десятиклассник.

С психологом участники интенсива обсудили — закономерно! — качества, необходимые в профессиях, связанных с БПЛА, а также идентичны ли навыки, нужные, например, пилоту дрона и его создателю; в лаборатории полета — основы аэродинамики, в лаборатории погоды — влияние метеоусловий на полеты, а с преподавателем ОБЖ — вопросы безопасности и юридические нюансы управления беспилотниками.

«Пригодится знание, что делать, если мы хотим пользоваться БПЛА, — оказывается, это вид транспорта, которым можно управлять с 14-ти лет, но надо обязательно регистрировать. Узнали также, что будет, если запустить дрон без регистрации или в неположенном месте — нельзя, например, делать это в аэропортах, на вокзалах, военных объектах и опасных производствах», — говорит капитан одной из команд десятиклассник Михаил Манеев.

Как рассказала замдиректора лицея № 67 по учебно-воспитательной работе Наталья Манеева, сегодняшний интенсив по беспилотникам открывает программу кружковой работы по программам дополнительного образования по направлению БПЛА.

«Это своего рода вводное занятие, чтобы ребята поняли, что БПЛА, во-первых, очень широко используется в гражданской жизни, во-вторых, что это увлекательно. Ну, и наконец, это профориентация, формирование инженерных навыков. Уверена, каждый из ребят точно найдет себя и дело по душе», — говорит Наталья Манеева.

Всего в лицее разработали пять программ допобразования по направлению БПЛА, три из них запускаются сейчас, две — по программированию и применению искусственного интеллекта в дронах — со следующего учебного года.