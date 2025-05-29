На сцену Камерного театра в Челябинске вышли победившие онкологию дети

Инклюзивная театральная студия показала зрителям три премьеры

Инклюзивная семейная театральная студия «Добрая история», которая работает при «Искорке фонде» для детей, победивших рак, и их братьев, сестер, показала три новых спектакля на сцене Камерного театра в Челябинске, сообщает пресс-служба «Искорки Фонда».

В «Истории про ежика» юные актеры рассказали о дружбе и маленьких радостях. «Приключения под луной» перенесли зрителей в мир Бабы Яги и волшебное царство эльфов.

А спектакль «Туманность Архипкина» показал, как голос совести может преследовать человека. Юные актеры сами писали музыку для спектакля и придумывали образы для персонажей, вложив им в головы свои внутренние тревоги. «Туманность Архипкина» дети повезут на всероссийский фестиваль «Дебют».

На премьеру пришли друзья «Искорки»: председатель Российского детского фонда Вячеслав Скворцов, руководитель центра детской онкологии и гематологии ЧОДКБ Ирина Спичак и уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова.

«Я была свидетелем того, как зарождалась „Добрая История“. Я очень хочу, чтобы студия развивалась, получала признание и чтобы дети выходили на мировыхе сцены — все дороги для них открыты. Я очень тронута постановками. Ребята, вы очень талантливы», — заявила после просмотра уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова.