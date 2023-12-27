На сцене ледового городка челябинские артисты устроили новогоднее шоу

Первые посетители поделились впечатлениями о праздничной площадке

На главной новогодней площадке Челябинска царит настоящий праздник. Ледовый городок −2024 встречает первых посетителей. На сказочных санях приехали на встречу Нового года главные герои праздника — Дед Мороз и Снегурочка.





На центральной сцене началась развлекательная программа — выступают танцевальные ансамбли, проводятся конкурсы. Сценарий выступлений составлен по мотивам сказов Павла Бажова, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Среди ледяных фигур — герои сказов Огневушка-Поскакушка, Великий Полоз, сказочные лебеди, Хозяйка Медной горы и Данила-мастер. В городке разместили две большие горки, а также несколько горок для детей младшего возраста, четыре чаши и лабиринт.





Открытие ледового городка посетила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.

«В этом году Дом Деда Мороза ОТВ пользуется особой популярностью у посетителей, возле входа собралась толпа ребятишек, которые занимают очередь, чтобы рассказать стихотворение Деду Морозу. Рядом проводятся интерактивные игры, конкурсы, работают аниматоры. Красиво, весело, с душой!»,— поделилась впечатлениями челябинка Светлана Коробкова.





По словам посетителей, в этом году ледовый городок получился особо красочным и светлым — по периметру установлены светящиеся новогодние деревья, много иллюминации, огней. Украшением площадки стал Дом Деда Мороза ОТВ, открытие которого стало доброй традицией. Вход для всех посетителей свободный. Генеральный спонсор АО «Альфа-Банк».





Главной темой городка стала сказка Бажова «Малахитовая шкатулка». На площадке разместили 18 ледяных скульптур по сказам Павла Бажова. В ледовом городке разместили в этом году много фотозон и интересных локаций для селфи.