На строительство жилья для южноуральских детей-сирот направят более миллиарда рублей

По распоряжению Алексея Текслера средства на эти цели увеличили почти в полтора раза

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить финансирование программы по обеспечению детей-сирот жильем. На эти цели в областном бюджете заложено более миллиарда рублей. Глава региона отметил, что выпускникам детских домов необходимо передавать только новые и благоустроенные квартиры.

Алексей Текслер отметил, что получает большое количество обращений по опросу строительства домов для детей-сирот. В том числе тема поднималась во время прямой линии с главой региона.

«Принято решение увеличить практически в полтора раза финансирование на обеспечение жильем детей-сирот в следующем году: закладываем на это в областном бюджете более миллиарда рублей. На эти средства нужно приобрести хорошие квартиры. У нас периодически это было, когда приобретается жилье в, мягко говоря, фонде, который может скоро стать ветхим и аварийным. Это недопустимо, коллеги. У нас основной приоритет — это строительство нового жилья по всем нашим программам: и для детей-сирот, и по аварийному жилью, максимально стараться строить новое жилье даже в тех муниципалитетах, в которых раньше этого не происходило»,— подчеркнул губернатор.

В Челябинской области порядка 2000 детей находится на учете для получения нового жилья. Каждый год область обеспечивает их квартирами, но тут же добавляются новые ребята. Количество людей в очереди раньше практически всегда оставалось одинаковым. Однако правительство поставило задачу сократить очередь, поэтому в следующем году темпы строительства увеличат.

Напомним, 8 декабря 165 семей из Копейска, которые раньше проживали в аварийных домах, и 16 копейчан, оставшихся без попечения родителей, также получили из рук губернатора Алексея Текслера ключи от квартир в новостройке. Дом по адресу улица Короленко, 12В построили специально в качестве социального жилья. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с жителями, которые отмечают новоселье.

