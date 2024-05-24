На строительство лыжероллерной трассы в Челябинске выделили 323 млн рублей

Спортивный объект возводится возле Карпова пруда

Администрация Челябинска ищет подрядчика для второго этапа строительства лыжероллерной трассы возле Карпова пруда. Стоимость контракта более 323 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На втором этапе подрядчику необходимо будет возвести судейский и хозяйственный блоки, кабины для хранения лыж, раздевалки, два поста охраны, площадки для сноубордов и спортивно-игровую площадку с искусственным газоном.

Также подрядчик должен сделать дополнительный участок лыжероллерной трассы. Протяженность увеличится с 2,5 до 3,4 километра. Помимо этого, там установят памятную стелу воинам Уральских лыжных батальонов и дополнительный въезд.

Срок выполнения работ — до 31 декабря 2024 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 мая. Итоги подведут 4 июня.

Напомним, что строительство многофункционального лыжероллерного стадиона идет на улице Абрикосовой. Трасса сможет принимать соревнования международного уровня по лыжным дисциплинам, включая биатлон.