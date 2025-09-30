На стажировках участники программы «Герои Южного Урала» получат новую квалификацию

Ветеранов СВО готовят к работе на руководящих должностях в органах власти

Участники программы «Герои Южного Урала» прошли первый этап стажировок. Наставники делились с ветеранами СВО своим опытом и знаниями, что позволило защитникам Родины не только расширить кругозор, но и узнать много нового.

«Будущие управленцы прокачивают свои навыки в командной работе, ораторском мастерстве и расширяют кругозор по будущей специальности и профессии. На всем пути их поддерживают наставники, которые помогают освоить необходимые умения»,— отмечают организаторы.

Благодаря стажировкам — а их предусмотрено три — ветераны СВО приобретут новые квалификацию и опыт, примут участие в различных мероприятиях, познакомятся с разными направлениями деятельности. Также у них сформируется насмотренность.

Основная цель стажировок — дать бойцам необходимые знания для работы на руководящих должностях в системе региональных органов власти и местного самоуправления.

Обучаться и стажироваться ветераны СВО будут до 1 июля 2026 года.

Программа «Герои Южного Урала» реализуется по поручению губернатора Алексея Текслера.