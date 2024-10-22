На срочную службу до конца 2024 года пойдут больше трех тысяч южноуральцев

Соответствующую задачу поставил губернатор

До конца 2024 года в ряды Вооруженных сил РФ должны вступить более трех тысяч южноуральцев. Такую цель губернатор Алексей Текслер поставил на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства.



Одной из ключевых тем совещания стал осенний призыв текущего года. Губернатор поставил задачу главам городов и районов оказывать содействие муниципальным призывным комиссиям и сотрудникам комиссариатов по всем вопросам.



Напоминаем, осеняя призывная кампания продлится до 31 декабря 2024 года. В категорию военнообязанных попадают граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Этой осенью ряды вооруженных сил должны пополнить 133 тысячи россиян.