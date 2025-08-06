На Солнце произошли еще две вспышки предпоследнего класса мощности

Начавшаяся в августе серия вспышек продолжается

За последние сутки ученые зафиксировали на Солнце сразу две мощные вспышки. Вспышка класса М1.2 произошла утром 5 августа и продлилась 26 минут. Поздно вечером того же дня произошла вспышка класса М4.4, она продлилась 12 минут, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Вспышки на Солнце начались 1 августа. За несколько дней произошло 35 вспышек. 3 августа они продолжились и достигли предпоследнего уровня мощности М. По словам ученых, если вспышки продолжатся, то они могут достигнуть максимального уровня X. Уточняется, что все вспышки произошли в одной группе пятен.

По словам ученых, вспышки — результат сильной солнечной активности. Они могут сопровождаться выбросами плазмы, облака которой могут достигнуть Земли и привести к магнитным бурям. По прогнозам, в ближайшие дни возмущений не ожидается.