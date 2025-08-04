На Солнце произошла вторая за сутки сильная вспышка

Пока влияние на магнитное поле Земли не прогнозируют

Сегодня, 4 августа, на Солнце произошла вторая сильная вспышка, первую зафиксировали меньше суток назад. Пока это самый мощный всплеск солнечной активности за последние два месяца, рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Всего с 1 августа зафиксировали больше 35 вспышек. Последний раз крупная вспышка наблюдалась больше месяца назад, 20 июня.

Признаков роста активности нет, как и влияния ситуации на магнитное поле Земли. За последние сутки магнитосфера оставалась спокойной, по прогнозам она останется такой как минимум до 6 августа.