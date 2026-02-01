На Солнце неожиданно возобновились сильные вспышки

Ждать ли магнитных бурь

На Солнце внезапно произошли первые за последние 10 дней сильные вспышки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам астрофизиков, звезда восстанавливалась после сильного всплеска в середине января и должна была уйти в глубокую депрессию на месяц и более. Однако неожиданно Солнце «сменило милость на гнев».

«На нашем светиле почти полностью исчезли пятна, потоки рентгеновского излучения снизились в 5—6 раз. И неожиданно произошли сильные вспышки уровня М — это события, предшествующие высшему уровню Х»,— рассказали ученые.

Астрофизики также не исключили, что в течение двух предстоящих дней вспышки не только продолжатся, но и достигнут высшего уровня.

Но говорить о том, станет ли такая активность причиной очередных магнитных бурь, пока рано. По словам ученых, влиять на нашу планету она, возможно, начнет примерно через двое суток.