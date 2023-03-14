На собранные в ходе марафона ОТВ средства Народный фронт закупил для зоны СВО сапоги и термобелье

Пятьсот пар демисезонных сапог и тысяча термокостюмов скоро будут отправлены в зону боевых действий

Демисезонные сапоги и термокостюмы для весенней распутицы и мартовских холодов закуплены челябинским отделением Общероссийского Народного фронта, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе организации. Средства на приобретение вещей собраны в ходе совместного марафона «Все для победы!», организованного в феврале медиахолдингом «Первый областной» и регисполкомом ОНФ.



«Такие сапоги для наших ребят будут сейчас как нельзя кстати. Впереди весна — грязь, лужи и слякоть. Обувь сделана из непромокаемого материала. В ней ребятам будет удобно и комфортно. А термобелье согреет в мартовское ненастье. Оно сделано из специальной ткани, которая держит тепло и отталкивает влагу», — рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе Народного фронта.

Напомним, проект «Народный фронт. Все для победы!» прошел в Челябинской области 13—23 февраля. В День защитника Отечества он завершился пятичасовым телемарафоном на канале ОТВ, но и после официального финала южноуральцы продолжали перечислять средства и приносить в отделение Народного фронта необходимые в войсках вещи. Всего удалось собрать амуниции, оборудования и денежных средств более чем на 14 миллионов рублей.

Первая отправка закупленных на средства от телемарафона инструментов, одежды и кабелей прошла в начале марта. Посылку получили бойцы 6-го гвардейского танкового полка чебаркульской дивизии.

«Эта закупка — лишь малая часть из того, на что пойдут собранные средства. Уверяем: каждая копейка будет потрачена на потребности южноуральских бойцов», — заверяют в Народном фронте.