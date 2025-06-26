На смертельном перекрестке в Челябинской области поставят камеры и фонари

На выезде со второстепенной дороги на трассу Южноуральск — Магнитогорск сделают искусственные неровности



Автомобилисты всерьез обеспокоены безопасностью выезда на трассу Южноуральск — Магнитогорск в районе поселка Петропавловского. Корреспонденту 1obl.ru они сообщили об ограниченной видимости, сложной разметке и неоднократных смертельных ДТП на перекрестке. Это подтверждают и данные областной Госавтоинспекции. В 2024 году там произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибли и 2 получили травмы. За пять месяцев 2025 года в ДТП там погиб еще один человек и трое ранены.

Ситуацию на опасном перекрестке оценили представители министерства дорожного хозяйства и транспорта и Госавтоинспекции Челябинской области. На автомобильной дороге Южноуральск — Магнитогорск (км 104+211) в районе пересечения с автомобильной дорогой Верхнеуральск — Петропавловский примут дополнительные меры для повышения безопасности дорожного движения, отметили в ГАИ.

«По результатам выезда принято решение обустроить перекресток освещением с питанием от автономных источников с последующим устройством искусственных неровностей на второстепенной дороге на подходах к автомобильной дороге Южноуральск — Магнитогорск», — прокомментировала заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Ирина Аркадьева.

Она пояснила, что в проект организации дорожного движения внесли изменения и начали монтаж искусственных дорожных неровностей, установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

«Кроме того, вышеуказанный участок автомобильной дороги включен в перечень автомобильных дорог, на которых в 2025 году планируется установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения», — добавили в ГАИ.

В ведомстве напомнили, что основное условие безопасности на дороге — это соблюдение правил участниками дорожного движения.