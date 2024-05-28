На склонах Зигальги распустилась краснокнижная ветреница

Растение хорошо приспособлено к суровым условиям

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области распустилась ветреница пермская — растение, занесенное в региональную Красную книгу. Как сообщили представители нацпарка, в компании первоцветов она просыпается позже остальных, но зато наблюдать ее можно будет и в июне, и в июле.

«Это растение — эндемик Урала. Встречается под пологом леса, больше всего любит луга подгольцового пояса и горную тундру»,— рассказали в Зигальге.

Ветреница пермская хорошо переносит все капризы южноуральской погоды: и жару, и похолодание. И если посетителям нацпарка хочется как можно дольше любоваться цветами, то лучше сфотографировать их, а не рвать.