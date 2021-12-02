На Шершневской плотине в Челябинске большая пробка в сторону центра

Однако в целом по городу пробки не превышают пяти баллов

Нынешним утром многие ждали больших заторов на улице города. Но, судя информации сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах относительно спокойная. На восемь утра пробки не превышают пяти баллов.

Самое проблемное место — плотина на Шершневском водохранилище и ее дорога-дублер черезе реку Миасс в сторону Худякова. По направлению в сторону центра города движение сильно затруднено. Но причина заторов не гололедица, а ДТП неподалеку от выезда с плотины.

Также есть небольшие заторы на крупных проспектах Северо-Запада и при выезде из Ленинского района в сторону улицы Доватора над железной дорогой.