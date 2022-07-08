На Северо-Западе в Челябинске появится еще один православный храм

Горожане одобрили его строительство на публичных слушаниях

На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского в Челябинске построят новый православный храм. Еще три года назад администрация выделила участок под эту строку, а накануне, 7 июля, строительство храма одобрили горожане во время публичных слушаний.

Новая церковь будет построена в византийском стиле и станет приходом храма Иконы Иерусалимской Божией Матери, который уже около десяти лет функционирует в здании Челябинского юридического колледжа на проспекте Победы, 290. Церковь рассчитана на 250 прихожан. Рядом с ней также построят двухэтажный дом для священнослужителей и иконную лавку.

«Чувствуем по количеству поддержавших на слушаниях, что храм нам нужен! Знаем, что многие не смогли присутствовать и молились в рабочее время на местах!»

— говорит настоятель храма иерей Евгений.

После публичных слушаний окончательное решение о строительстве храма должны принять в администрации города. Сроки начала работ и открытия храма пока не называются.