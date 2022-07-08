Новая церковь будет построена в византийском стиле и станет приходом храма Иконы Иерусалимской Божией Матери, который уже около десяти лет функционирует в здании Челябинского юридического колледжа на проспекте Победы, 290. Церковь рассчитана на 250 прихожан. Рядом с ней также построят двухэтажный дом для священнослужителей и иконную лавку.
«Чувствуем по количеству поддержавших на слушаниях, что храм нам нужен! Знаем, что многие не смогли присутствовать и молились в рабочее время на местах!» — говорит настоятель храма иерей Евгений.
После публичных слушаний окончательное решение о строительстве храма должны принять в администрации города. Сроки начала работ и открытия храма пока не называются.