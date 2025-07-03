На северо-западе Челябинска завершили благоустройство новой школы

Первых учеников здесь ждут уже в сентябре

В Челябинске завершилось благоустройство территории вокруг новой школы на 1550 мест в жилом комплексе «Ньютон». Образовательное учреждение готово принять первых учеников уже в сентябре.

В новой школе четыре этажа и подвал, ее площадь — более 26 тысяч квадратных метров. В начальном звене предусмотрено 22 класса на 400 мест, в среднем и старшем — 77 классов на 1150 мест. Фасад здания оформлен в бело-желтой гамме.

Система безопасности школы спроектирована по современным требованиям антитеррористической защищенности. Учебные классы оснащены мебелью с регулируемой высотой, интерактивными досками (в том числе SMART Board), мультимедийными проекторами, экранами. В кабинетах химии и биологии установлены демонстрационные столы, вытяжные шкафы, в мастерских – токарные и сверлильные станки, швейные машинки, гладильные доски, вытяжки. Спортзалы полностью укомплектованы. Добавим, школа оборудована под нужды маломобильных детей.

Во внутренних двориках есть площадки для торжественных мероприятий. Для младших школьников установлены качалки-балансиры, качели, веревочные карусели, рукоходы. Для старших — тренажеры, теннисные столы, спортивные снаряды.





Проект школы был разработан «Группой Голос» и безвозмездно передан городу в 2021 году. В 2022‑м объект прошел отбор на получение субсидии из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования».

В октябре 2022 года Челябинская область заключила концессионное соглашение с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, которая выступила инвестором строительства и объявила конкурс по выбору генерального подрядчика. Его выиграла компания «Голос. Девелопмент» (входит в «Группу Голос»). В сентябре 2025 года школа примет первых учеников.