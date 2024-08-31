На северо-западе Челябинска закроют движение из-за фестиваля 31 августа

Где нельзя будет проехать

Сегодня, 31 августа, в Челябинске на парковке у ледовой арены «Трактор» пройдет фестиваль Traktor Winline fest, приуроченный к новому хоккейному сезону. На время мероприятия движение по близлежащим улицам закроют, сообщили в пресс-службе администрации города.

С 15:00 до 23:00 движение будет закрыто по улицам:

Татищева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска;

250-летия Челябинска от улицы Татищева до улицы Салавата Юлаева.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Смотрите, как прошел Traktor Winline fest в прошлом году, в нашем фоторепортаже.