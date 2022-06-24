На северо-западе Челябинска высадили крупномерные сосны взамен снесенным

Хвойные появились на дорожной развязке Победы — Ворошилова

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Ворошилова высадили 39 крупномерных сосен. Работы провели по заказу комитета дорожного хозяйства города. В мэрии пообещали, что за деревьями организуют должный уход.

39 крупномерных сосен высадили на автомобильном кольце пересечения проспекта Победы и улицы Ворошилова. По данным комитета дорожного хозяйства города, высадка была компенсационная. Однако в ведомстве не уточнили, взамен каких насаждений появились новые хвойные.

«За деревьями будет обеспечен уход, чтобы они максимально безболезненно прижились и радовали челябинцев», — обещали в мэрии.

Между тем, напомним, что в Тракторозаводском районе Челябинска высадили 140 сосен и даурских лиственниц в парке «Дружба».