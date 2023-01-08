На северо-западе Челябинска встали трамваи из-за схода вагона

На месте работают специалисты

Сегодня утром, 8 января, на улице Черкасской в Челябинске остановилось движение трамваев из-за схода одного из вагонов. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Стоит движение трамваев из-за схода вагона на улице Черкасской перед кольцом Першино»,— уточнили авторы поста.

На месте ЧП работают специалисты. О том, когда будет восстановлено движение электротранспорта, ИА «Первое областное» сообщит, как только поступит информация.

Напомним, до 9 января общественный транспорт в Челябинске работает в режиме выходного дня.