На северо-западе Челябинска восстановят благоустройство сквера после ремонта теплосетей

Жители возмутились, что новую плитку, которую пришлось снять из-за работ, уложили всего год назад

По проспекту Победы подрядчик АО «УСТЭК-Челябинск» ремонтирует тепломагистраль. Часть участка находится на территории сквера, благоустройство которого из-за ремонта пришлось нарушить. Жители района возмутились, что работы с коммунальщиками не были согласованы. Глава Курчатовского района Сергей Антипов на аппаратном совещании 26 июля доложил главе города, что после завершения работ подрядчик выполнит и благоустройство участка.

«На проспекте Победы в прошлом году была благоустроена прогулочная зона. В этом году на этом месте компания «УСТЭК-Челябинск» проводит работы по перекладке сетей. На этой неделе планируем еще раз собрать всех сетевиков и синхронизировать на 2022—2023 годы работы, проводимые по замене сетей с работами по благоустройству территорий. Восстановительные работы на проспекте Победы будут проведены в срок», — сообщил Александр Астахов.

Наталья Котова подчеркнула, что работы по благоустройству нужно согласовывать с теплоснабжающими организациями, которые каждый год проводят плановую замену сетей.

«По инвестиционному проекту почти 95% объектов известны, которые „УСТЭК-Челябинск“ готовит к ремонту, и МУП „ЧКТС“ можно посмотреть. У вас есть территории, которые выбраны для благоустройства. Нужно синхронизировать работу, чтобы такого больше не было. И продумать надо не на два-три года, а на пять лет вперед. Если даже жители проголосовали и территория победила, а по плану там запланированы работы по сетям, то ничего страшного, я думаю, жители нас поймут, если работы по благоустройству перенесем на год. Или попросить сетевиков, чтобы они подстроились и внесли изменения в инвестпрограмму», — поручила глава города.





Глава Курчатовского района отметил, что работы с мэрией были согласованы и что подрядчик аккуратно выполняет работы по ремонту сетей, а по их окончании обязуется выполнить и нарушенное благоустройство.

«На 90 процентов работы проводятся в широком газоне проспекта Победы — там, где мы и не планировали в прошлом году благоустройство. Из 3,5 тысяч квадратных метров уложенной плитки по тропиночной сети сквера работы нарушены на чуть более 100 квадратных метров. Плитка аккуратно уложена рядом. В сторону сдвинули четыре лавочки и три урны, которые мы вернем на место после завершения работ. А газон будет не просто восстановлен, а ему придадут новый вид», — добавил Сергей Антипов.

В последний раз трубопровод на этом участке тепломагистрали меняли в 1996 году. Трубы, уложенные порядка 25 лет назад, исчерпали свой ресурс и могли привести к инцидентам на тепловых сетях. Именно поэтому компания «УСТЭК-Челябинск» приняла решение об их замене. На место старых тепловых сетей будут уложены новые.

К данной тепломагистрали подключено пять крупных микрорайонов северо-запада, а это 124 многоквартирных жилых дома, 11 детских садиков, 11 школ и 4 лечебных учреждения, в том числе и Областная клиническая больница № 3, поэтому важно подготовить эти сети к новому отопительному сезону.

«Благоустройство пешеходной зоны, газонов, парковок и проезжей части, нарушенное в ходе ремонтных работ, будет полностью восстановлено силами подрядной организации», — подтвердили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Сейчас теплоэнергетики уже проложили новый монолитный железобетонный канал, куда укладывают трубы. К 5 августа специалисты планируют закончить реконструкцию тепломагистрали и подключить дома к центральной системе теплоснабжения. К 30 августа будет полностью восстановлено благоустройство, поврежденное в ходе ремонтных работ.