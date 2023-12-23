На северо-западе Челябинска устранили крупную коммунальную аварию

Водоснабжение полностью восстановлено

В Челябинске на улице Братьев Кашириных устранили порыв на трубе, который оставил без воды 11 многоквартирных домов. Сейчас, по данным пресс-службы администрации города, водоснабжение восстановлено в полном объеме.

Напомним, авария произошла днем 23 декабря. В результате ЧП холодная вода вышла на поверхность и разлилась по улице. Прибывшие сотрудники МУП «ПОВВ» перекрыли воду и принялись устранять повреждение. Для жителей 11 домов был организован подвоз, а также переведены в бесплатный режим водоматы.

К тому времени к месту ЧП подъехала спецтехника для устранения последствий излива.