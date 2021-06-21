На северо-западе Челябинска установят современный парк качелей

Проект реализуют на средства предпринимателя, по просьбе главы города

Сегодня, 21 июня, в Челябинске начнется строительство основания площадки под парк качелей в Курчатовском районе. После этого будут установлены сами качели и нанесено резиновое покрытие. Об этом глава Курчатовского района Сергей Антипов сообщил мэру Наталье Котовой на аппаратном совещании.

«По площадке с качелями возле ЖК „Александровский“ мы определили подрядчика, смету и объем работ. Начинаем асфальтирование площадки со сроком исполнения дней десять, не больше. Затем будет установка качелей, и только после этого можно будет нанести специальное резиновое покрытие», — доложил Сергей Антипов.

На одной площадке будет собрано множество качелей различных видов и модификаций.

«Проект реализуется в бору, в районе „Экотропы“, недалеко от ЖК „Александровский“, на средства предпринимателя, по просьбе главы Челябинска Натальи Котовой», — уточнили в мэрии.

Подобные парки уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, на Ямале.