На северо-западе Челябинска пропала семилетняя девочка

Поисками занимаются родственники и сотрудники полиции

В Челябинске разыскивают 7-летнюю девочку. Днем в понедельник, 25 июля, она вышла из дома по адресу ул. 250-летия Челябинска, 25 и до сих пор не вернулась. Об этом ИА «Первое областное» сообщила мама пропавшей.

«Она была у бабушки. Ушла из дома в районе часа дня. По камерам посмотрели, она подошла к дому, позвонила в домофон, ей не открыли. У бабушки домофона нет. Тогда она ушла в сторону арены „Трактор“», — рассказала ИА «Первое областное» мама девочки.

София была одета в розовую футболку и голубые шорты. На голове у девочки — светлая кепка.

Если вы видели ребенка, сообщите в полицию.

В 18:00 в пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что ребенок найден. Информацию подтвердила мама девочки. По ее словам, дочь уехала к дедушке. С ребенком все хорошо, противоправных действий в отношении нее не совершалось.