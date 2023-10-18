На Северо-Западе Челябинска проложили три километра экотроп

Территорию у «Тополинки» планируют развивать и далее

В зеленом массиве рядом с челябинскими микрорайонами «Тополиная аллея» и «Ньютон» появится прогулочная дорожка протяженностью три километра, сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе городской администрации. Работы находятся на завершающем этапе: рабочие ставят столбы освещения и отсыпают тропу дресвой.

В мэрии отмечают, что работы проводятся максимально аккуратно: используется только малогабаритная техника, чтобы не повредить деревья и плодородный слой почвы. Вдоль дорожек также поставят скамейки и урны.

«После окончания работ по созданию троп планируется разровнять получившиеся грунтовые отвалы и засеять их разнотравьем», — уточнили в администрации.

Проект экотропы планируют развивать и дальше. В каком направлении — решат вместе с жителями здешних микрорайонов.

Напомним, что в сентябре две экотропы общей протяженностью 800 метров обустроили на обновленной набережной Первого озера. За счет этих дорожек инициатор проекта, компания «Строймеханизация», хочет увеличить прогулочную зону этой территории.