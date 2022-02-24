На северо-западе Челябинска появится новая благоустроенная пешеходная улица

Работы начнут весной и планируют завершить уже осенью 2022 года

В Челябинске появится новая пешеходная зона на улице 40-летия Победы в микрорайоне Академ Риверсайд — между Братьев Кашириных и Университетской Набережной. В четверг, 24 февраля, состоялась презентация проекта строительства с участием главы Челябинска Натальи Котовой и представителей комитета дорожного хозяйства города (КДХ). На месте побывал корреспондент ИА «Первое областное».

Строительство по плану занимает полтора года, но в КДХ надеются закончить работы за один строительный период. Стоимость работ составит 120 миллионов рублей.

«Несколько лет назад мы пообщались с жителями, они высказали, что хотели бы, чтобы здесь была бульварная зона. Нам удалось вот этот кусочек, 455 метров, выкроить для этого. В 2020 году начали проектировать, в 2021-м уже получили проект готовый. В этом году уже получена положительная экспертиза, мы готовы выйти на реализацию проекта. Деньги дополнительно были выделены губернатором области — 120 миллионов на эту зону. Сейчас готова строительная документация к размещению, как только разместим, пройдут процедуры конкурсные, будет заключен контракт. Как будет готова земля, мы будем готовы приступить к реализации проекта. Надеемся, что к осени уже все будет готово»,— сообщила Наталья Котова.

На пешеходной улице планируют обустроить площадку для новогодней ели, чтобы можно было проводить культурно-массовые мероприятия. Также здесь появится площадка для выгула собак, велодорожка (во всю длину пешеходной зоны), детские площадки, скамейки и урны. Уже определены места для озеленения — на будущем бульваре высадят около 300 крупномеров, 3000 кустарников.

«Жители проявили активное участие в создании еще на стадии архитектурного концепта и аналитики данной территории. Они были очень заинтересованы в получении здесь тихого зеленого островка, которого не хватает, это очевидно. Конечно, жители говорили о важности комфортного пребывания детей здесь. Также оставлена большая территория под функциональную площадку, на которой смогут размещаться и зимние городки, и могут проводиться разные мероприятия. Проект предусматривает большое количество озеленения, что скажется на комфорте пребывания на данной территории», — отметил главный архитектор города Павел Крутолапов.

Напомним, еще часть мест отдыха благоустроят в Челябинске благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся весной этого года. Всего в 2022 году в Челябинской области по нацпроекту благоустроят более 100 мест отдыха для горожан и 136 дворов. На эти цели направили 1 млрд 200 млн рублей.