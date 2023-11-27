На северо-западе Челябинска появилась экотропа

Прогулочная дорожка уже пользуется популярностью у местных жителей

На северо-западе Челябинска в зеленом массиве рядом с микрорайонами Тополиная Аллея и Ньютон появилась прогулочная дорожка протяженностью три километра с лавочками, урнами и освещением. Местные жители уже оценили новую экотропу, сообщил 27 ноября в своем телеграм-канале глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Завершили благоустройство экотропы между Тополинкой и Ньтоном. Установили лавочки, урны, 127 опор освещения. Как только в пятницу подключили освещение, жители сразу начали активно пользоваться и осваивать новый пешеходный маршрут в вечернее время»,— написал он.

Работы продолжатся предстоящей весной: там разровняют оставшиеся навалы грунта по бокам, а также высадят различные растения.

Как ранее отмечали в мэрии, работы проводились аккуратно, с использованием малогабаритной техники во избежание повреждения плодородного слоя почвы и деревьев.

Развивать экотропу будут и дальше. В каком направлении — пока неизвестно, этот вопрос в будущем решат с местными жителями.

Напомним, это уже третья экотропа в Челябинске: в сентябре завершили обустройство двух экотроп на набережной Первого озера.