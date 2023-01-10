На северо-западе Челябинска построят еще два детских сада

Семь садиков в городе сейчас уже достраивают

В Челябинске появится еще два детских сада, помимо семи уже достраиваемых в этом году. Объекты разместят в Калининском и Курчатовском районах города, сообщила в своем телеграм-канале мэр Наталья Котова.

Ранее стало известно, что в начале года к открытию готовят пять детских садов:

№ 475 по ул. Горького, 25;

№ 26 в Парковом по ул. Александра Шмакова;

№ 367 в Чурилово по ул. 2-й Эльтонской, 63;

№ 93 в Академ-Риверсайд по ул. Университетской Набережной, 77;

№ 31 в Манхеттене по ул. Героя Яковлева, 11а.

Также закончили строить два детских сада в Тракторозаводском районе и на северо-западе города.

Теперь стало известно, что, помимо этих учреждений, в городе появится еще два садика.

«Проектируем два детских сада в 48-м микрорайоне (Краснопольская площадка) и в квартале улиц Русакова/Вандышева/Ижевская», — сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Кроме того, мэр отметила, что в микрорайоне № 48 также появится новая школа, ее уже проектируют.

Напомним, ранее стало известно, что пять школ Челябинской области вошли в топ‑200 учебных заведений России. В рейтинг попали школы с сильным преподаванием математики и естественных наук.