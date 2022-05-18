В воскресенье, 22 мая, в Челябинске пройдет шестой Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». На время проведения спортивного мероприятия движение транспорта на северо-западе города ограничат, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
С 8 до 16 часов движение транспорта ограничат на пересечении проспекта Победы и улицы Салавата Юлаева и пересечении с улицами 250 лет Челябинску, Братьев Кашириных, Академика Макеева, Университетской Набережной до Северо-Крымской и в обратном направлении. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения с учетом ограничений.
Кроме того, будет закрыт выезд на улицу Университетская Набережная с улиц Чичерина, Наркома Малышева, Молодогвардейцев и Чайковского.
В масштабном забеге с синхронным стартом примут участие тысячи человек из 85 городов страны, от Калининграда до Камчатки. В Челябинске стартовой площадкой является ЛА «Трактор». Первыми на старт выйдут участники на дистанции 1 километр, после них выйдут спортсмены на дистанции 21,1 километра, 10,5 километра и 5 километров. Награждение начнется в 12:30.
Напомним, как в прошлом году прошел полумарафон и кто вышел бежать в жару по асфальту.
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