В Челябинске открылся новый магазин «Улыбка радуги»

15-й в области магазин федеральной сети «Улыбка радуги» открылся в Челябинске на проспекте Героя России Родионова, 17

Первые магазины косметики, парфюмерии и бытовой химии «Улыбка радуги» появились в Челябинской области семь лет назад. Сегодня в регионе работают уже 15 ярких и уютных магазинов, расположенных в спальных районах. Площадь магазина составляет в среднем 120—150 квадратных метров, что дает возможность купить все необходимое быстро, буквально за 5 минут.

Ассортимент магазинов насчитывает около 10 000 наименований, подобранных под потребности жителей региона. Ценовой диапазон представленных товаров составляет от 30 до 2500 рублей. Кроме того, у покупателей есть возможность сделать заказ через мобильное приложение и интернет-магазин.





Сеть обращает пристальное внимание на качество: все товары имеют соответствующие сертификаты. На полках магазина представлены как известные торговые марки, так и эксклюзивные бренды корейской, белорусской, турецкой, израильской и российской косметики и бытовой химии. Например, продукцию корейского бренда уходовой косметики BeNabi, российского бренда гипоаллергенных средства для уборки дома и стирки Ecologica, профессиональную серию для волос Valori Professional и многие другие можно приобрести по более чем демократичным ценам. Уже более 120 тысяч жителей региона регулярно совершают покупки в магазинах «Улыбка радуги». Карты лояльности позволяют копить баллы за покупки и получать персональные предложения в мобильном приложении. А для пенсионеров и многодетных семей сеть предлагает особые льготные условия.





Согласно исследованию компании, чаще всего жители Челябинской области приходят в «Улыбку радуги» за средствами по уходу за волосами, уходовой косметикой для лица и декоративной косметикой.

Каждый новый магазин «Улыбки радуги» благодаря удобному расположению позволяет покупателям сэкономить время на приобретение товаров ежедневного спроса. Кроме этого, сейчас совершать покупки в магазинах сети особенно выгодно: на товары действуют скидки до 40%.