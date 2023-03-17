На северо-западе Челябинска открыли первый подростковый досуговый центр

Пространство «Моя территория» развернулось в торговом комплексе «Фокус»

Бесплатные настольные игры, приставки, мастер-классы, консультации психолога и репетиторов предложили подросткам Челябинска в торгово-развлекательном центре «Фокус». 17 марта здесь открыли первый досуговый центр для детей. Мэр Наталья Котова в своем телеграм-канале рассказала об особенностях нового пространства.

Центр запустили на четвертом этаже ТРК. Его смысловое наполнение предложили сами школьники. Здесь планируют организовать мастер-классы, творческие встречи, посиделки. Детям предложат поработать за компьютерами, поиграть в приставки, в настольные игры: футбол, аэрохоккей и так далее. Все это будет абсолютно бесплатно для детей. Также в центре работают психолог, репетиторы по разным предметам.

«Многие школьники любят проводить свободное время в ТРК, на фуд-кортах, теперь у ребят есть возможность собираться в специально организованном пространстве. Отдельная благодарность генеральному управляющему ТРК „Фокус“ Павлу Смолину за безвозмездное предоставление площадей», — пояснила Наталья Котова.

Она также сообщила, что подобные центры хотят открыть и в других ТРК Челябинска.