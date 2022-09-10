На северо-западе Челябинска ограничили движение транспорта

Автомобили не смогут проехать по двум улицам до 24:00

Сегодня, 10 сентября, на северо-западе Челябинска перекрыли движение транспорта в связи с проведением концерта у Ледовой арены «Трактор». Ограничения будут действовать до 24 часов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

«По решению оперативного штаба в целях обеспечения безопасности жителей и зрителей концертной программы у Ледовой арены „Трактор“ принято решение об ограничении движения транспорта по улицам 250-летия Челябинска и Татищева от Салавата Юлаева до проспекта Родионова»,— говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

Кроме того, сегодня с 17:00 до 23:00 перекроют участок улицы Тимирязева от Цвиллинга до Елькина, а также почти весь центр города из-за фейерверка с 20:00 до 23:00:

по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;

по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

по улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

по улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных.

Свои маршруты изменит и общественный транспорт. Более подробно обо всех изменениях читайте в нашем материале.