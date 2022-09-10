Сегодня, 10 сентября, на северо-западе Челябинска перекрыли движение транспорта в связи с проведением концерта у Ледовой арены «Трактор». Ограничения будут действовать до 24 часов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.
«По решению оперативного штаба в целях обеспечения безопасности жителей и зрителей концертной программы у Ледовой арены „Трактор“ принято решение об ограничении движения транспорта по улицам 250-летия Челябинска и Татищева от Салавата Юлаева до проспекта Родионова»,— говорится в сообщении.
Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.
Кроме того, сегодня с 17:00 до 23:00 перекроют участок улицы Тимирязева от Цвиллинга до Елькина, а также почти весь центр города из-за фейерверка с 20:00 до 23:00:
- по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;
- по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;
- по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;
- по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
- по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- по улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
- по улице Каслинской от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных.
Свои маршруты изменит и общественный транспорт. Более подробно обо всех изменениях читайте в нашем материале.