В Челябинске ограничили движение транспорта на улице Молодогвардейцев на участке от дома № 36 до дома № 48. Ограничения действуют с сегодняшнего дня, 8 июля, и до 16 июля, сообщили в комитете дорожного хозяйства.
Движение на участке ограничили в связи с установкой опор контактной троллейбусной сети. Работы проводит ООО «Аконс Транс».
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, до утра 9 июля на улице Овчинникова в районе ЖК «Территория» также ограничено движение в связи со строительством площадки метротрама.