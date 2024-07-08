На северо-западе Челябинска ограничили движение транспорта на восемь дней

Там монтируют троллейбусную контактную сеть

В Челябинске ограничили движение транспорта на улице Молодогвардейцев на участке от дома № 36 до дома № 48. Ограничения действуют с сегодняшнего дня, 8 июля, и до 16 июля, сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Движение на участке ограничили в связи с установкой опор контактной троллейбусной сети. Работы проводит ООО «Аконс Транс».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, до утра 9 июля на улице Овчинникова в районе ЖК «Территория» также ограничено движение в связи со строительством площадки метротрама.