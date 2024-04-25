«Работы будут вестись на проезжей части открытым способом, с установкой техники на газоне. Для обеспечения безопасности на период с 25 апреля по 15 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по крайней правой полосе от дома № 28 до дома № 36 по улице 40-летия Победы», — сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать на участке по четной стороне, в направлении от Проспекта Победы к улице Братьев Кашириных. В администрации попросили водителей и пешеходов планировать свой маршрут и обращать внимание на установленные дорожные знаки.
Этот перекресток является одним из самых загруженных в этой густонаселенной части города. Особенно плотный трафик здесь наблюдается в часы пик во время объезда загруженных участков по Братьев Кашириных.
Напомним, сегодня стало известно, что завтра в аварийном режиме будут работать 11 светофоров.