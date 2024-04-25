На Северо-Западе Челябинска ограничат движение транспорта до середины лета

На загруженном перекрестке будут менять теплотрассу

В Челябинске с 25 апреля по 15 июля будет ограничено движение транспорта на одном из самых загруженных перекрестков на Северо-Западе. Речь идет о пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинска. Здесь подрядчик компании «УСТЭК» будет открытым способом менять участок теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации города.

«Работы будут вестись на проезжей части открытым способом, с установкой техники на газоне. Для обеспечения безопасности на период с 25 апреля по 15 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по крайней правой полосе от дома № 28 до дома № 36 по улице 40-летия Победы», — сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать на участке по четной стороне, в направлении от Проспекта Победы к улице Братьев Кашириных. В администрации попросили водителей и пешеходов планировать свой маршрут и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Этот перекресток является одним из самых загруженных в этой густонаселенной части города. Особенно плотный трафик здесь наблюдается в часы пик во время объезда загруженных участков по Братьев Кашириных.

Напомним, сегодня стало известно, что завтра в аварийном режиме будут работать 11 светофоров.