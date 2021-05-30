На северо-западе Челябинска ограничат движение из-за полумарафона

Водителей просят заранее планировать свои маршруты

Сегодня, 30 мая, в Челябинске пройдет пятый Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Напомним, на время проведения мероприятия на северо-западе областного центра на несколько часов ограничат движение.

Так, с 10:00 до 14:00 движение транспорта будет ограничено по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетской Набережной до Северо-Крымской и в обратном направлении.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, участники марафона соберутся на площадке около Ледовой арены «Трактор». Им предстоит преодолеть дистанции в 1, 5, 10,5 и 21,1 километра.