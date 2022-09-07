На северо-западе Челябинска образовалась пробка из-за отключенного светофора

На пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардецев регулируют движение транспорта

В Челябинске к завершению рабочего дня 7 сентября пробки на дорогах достигли семи баллов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» крупные заторы образовались в центре города и на северо-западе. Так, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев сегодня с восьми утра и до шести вечера отключили светофор. Затор растянулся от пересечения с улицей Северо-Крымская, рассказывают очевидцы.

В Госавтоинспекции Челябинска пояснили, что на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев сломался светофор. На месте работает экипаж ДПС. Инспекторы организовали регулировку движения транспорта. Накануне же в телеграм-канале администрации города предупредили, что этот светофор будет сегодня отключен с 8 утра и до 6 часов вечера.

Также заторы образовались на улице Энгельса к улице труда и по проспекту Ленина в сторону Цвиллинга.