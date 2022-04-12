На северо-западе Челябинска нашли опасные продукты на незаконном рынке

Четыре продавца предлагали приобрести сало, колбасу, масло, курицу, творог и рыбу неизвестного происхождения

В Челябинске специалисты ветеринарного надзора выявили потенциально опасные продукты в ходе рейда по незаконным торговым рядам. В районе дома 36 на Комсомольском проспекте четыре человека продавали еду без сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Потенциально опасными признали 15 кг свиного сала, 1,5 кг колбасы, 2,5 кг сливочного масла, три тушки домашних кур, 1 кг творога и 75 кг мороженой рыбы. Нарушители дали письменное подтверждение, что используют снятую с реализации продукцию для собственных нужд. Весной традиционно животные и птицы, выращиваемые в хозяйствах, чаще заражаются опасными вирусами. Речь идет об африканской чуме свиней, гриппе птиц. Управление Россельхознадзора рекомендует не покупать продукцию без ветеринарных документов и на незаконных рынках.

Напомним, продукция признается недоброкачественной и опасной, если на нее отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность, если товар не имеет установленных сроков годности, маркировки. Она подлежит изъятию из оборота.