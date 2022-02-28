На северо-западе Челябинска начинают строить детский сад на 200 мест

Работы закончат в конце 2022 года

В челябинском микрорайоне № 45 начинают строительство детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На Краснопольской площадке собственник земельного участка приступает к строительству детского сада на 200 мест. Здесь, в активно застраивающемся районе, это сейчас крайне актуально из-за острой необходимости в социальных объектах.

Начало строительства запланировали на первый квартал 2022 года, завершить должны в четвертом квартале этого же года. Детский сад расположится в квартале, ограниченном улицами Маршала Чуйкова, Бейвеля, Профессора Благих и Александра Шмакова. Для подготовки площадки к началу работ нужно будет снести зеленые насаждения, попадающие в пятно застройки.

В пресс-службе городской администрации отметили, что этот земельный участок не относится к лесному фонду, о чем имеется заключение Главного управления лесами Челябинской области. Поэтому снос будет проводить собственник земельного участка.

Напомним, накануне глава Челябинска проверила ход строительства новых детских садов. Наталья Котова посетила две стройплощадки — на ЧТЗ и в Чурилово.