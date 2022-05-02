На северо-западе Челябинска начали строительство двух новых дорог

Для этого на участках вырубят деревья

С сегодняшнего дня в Челябинске начинается строительство двух новых дорог на северо-западе города. Автомобилисты смогут проехать по ним в четвертом квартале 2022 года, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Челябинска.

Одна из дорог появится по улице Академика Макеева на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Родионова. Протяженность двухполосной проезжей части будет 545 метров, ширина — 7,5 метра. Также будут сделаны тротуары шириной по 2,25 метра, оборудовано наружное освещение и ливневая канализация.

Вторую дорогу построят на Комсомольском проспекте от улицы Татищева до Академика Макеева. Она будет четырехполосной. Протяженность проезжей части составит 655 метров, ширина — 14 метров, тротуары с двух сторон будут шириной по три метра. На этом участке также будут освещение и ливневки.

«Для обеспечения строительства будет осуществлен снос зеленых насаждений, преимущественно порослей берез и осин, с последующей натуральной компенсацией в двойном размере»,— предупредили в мэрии.

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Стимул».