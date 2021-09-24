На Северо-Западе Челябинска на сутки ограничат движение транспорта

В городе продолжают асфальтировать дороги

В субботу, 25 сентября, с 8:00 до 20:00 перекроют движение по проспекту Героя России Евгения Родионова от улицы Татищева до улицы Академика Макеева. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.

Причина остановки движения — работы по асфальтированию дороги. К домам по четной стороне проспекта можно будет проехать через улицу Академика Макеева.

Напомним, в выходные также изменят схему движения транспорта на перекрестке улиц Кирова и Труда и ограничат движение на участке от улицы Пушкина до Свободы.