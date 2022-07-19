На северо-западе Челябинска на месте заросшего пустыря появится новый сквер

Публикуем эскизы будущего пространства между улицами Кыштымской и Каслинской

В Курчатовском районе на месте заросшего пустыря между улицами Кыштымской и Каслинской появится новый сквер. Строительство пройдет по проекту инициативного бюджетирования, то есть решение о создании этого общественного пространства приняли сами жители близлежащих домов. Глава района Сергей Антипов поделился с ИА «Первое областное» эскизами будущего сквера.







Проект разработала организация «Регион-проект», которая занималась ранее зданием Детской филармонии, клубным поселком Твоя Привилегия и комплексом «Термы VODA».



Работы начали 11 июля, сейчас там уже убрали мешающие деревья. На месте вытоптанных в траве тропинок сделают дорожки из плитки. Появятся деревянные скамейки и урны в едином стиле, футуристичные угловатые черные фонари, качели и небольшой батут.





Все это будет окружено кустарниками и деревьями. Закончить благоустройство обещают за 60 дней.



Подробнее об инициативном бюджетировании в Челябинской области ИА «Первое областное» рассказывало в отдельном материале.